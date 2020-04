Duka (comitato esecutivo UEFA): "Anche con campionati sospesi, la Champions si giocherà"

“Anche se i campionati saranno sospesi, le squadre giocheranno in Champions”. Lo afferma, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Armand Duka, presidente della federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo UEFA: “Stiamo discutendo, abbiamo proposto di ripartire a fine maggio - ha spiegato per quanto riguarda l’Albania - ma se non abbiamo sicurezza circa la salute non torniamo a giocare”.

Sulle coppe europee.

“A livello UEFA, per ogni federazione c’è una commissione che valuterà la partecipazione dei rispettivi club alle coppe europee, a seconda delle argomentazioni. PSG e Lione, per esempio, credo che giocheranno in Champions, la decisione del governo francese non può fermare le coppe europee”.