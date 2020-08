Duncan chiama, D'Alessandro risponde: all'intervallo SPAL-Fiorentina è 1-1

Terminato qualche istente fa il primo tempo del Mazza, con il risultato parziale della partita tra SPAL e Fiorentina in parità. Un gol per parte nella prima frazione di gioco, che si è accesa di fatto dopo il cooling break. Se prima della pausa rinfrescante, infatti, l'occasione migliore della partita era stata una conclusione velenosa di Fares che ha sfiorato la traversa nell'abbassarsi della traiettoria, tutto cambia dopo i due minuti di stop. Prima è la squadra di Iachini a portarsi avanti, grazie al guizzo di Duncan in corsa su assist di Chiesa. Tempo nove minuti, però, e la SPAL pareggia subito i conti: D'Alessandro è caparbio a rubar palla a Lirola, per poi aprire e chiudere un bel triangolo con Valoti a far da vertice: sinistro in rete, e 1-1 con cui si arriva anche all'intervallo. Ritmi così così, ma due belle reti: SPAL-Fiorentina, verosimilmente, sarà decisa però solo nella ripresa.