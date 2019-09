© foto di Balti Touati/PhotoViews

Carlos Dunga, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra viola ai microfoni di 'Sky', a margine del premio FIFA The Best: "Seguo sempre la Fiorentina, a Firenze ho passato anni bellissimi. Col cambio di proprietà è tornato l'amore per la squadra e speriamo che quest'anno possa fare bene, la società ha fatto buoni acquisti".

Sul momento di Federico Chiesa, questo il pensiero di Dunga: "Un attaccante ha bisogno di fare gol, quando ci riuscirà tornerà tutto come prima. Può essere felice alla Fiorentina, può andare in Nazionale e il suo momento arriverà. Adesso è importante che si concentri sulla Fiorentina e che faccia il meglio possibile".