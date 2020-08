Durissimo attacco di Conte all'Inter: "Ho trovato scarsissima protezione da parte del club"

vedi letture

Non ha visto riconosciuto il tuo lavoro? E' una delle domande poste ai microfoni di 'Sky' ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Atalanta e la fine del campionato. Durissima la sua risposta, un attacco diretto alla società: "Non è stato riconosciuto il lavoro dei calciatori, il mio. Ho trovato scarsissima protezione da parte del club. Quando vuoi vincere e ridurre il gap, devi essere forte in campo e fuori dal campo...", ha detto Conte che prosegue. "La gente sul carro deve esserci sempre, nei momenti positivi e negativi e questo non è accaduto. Dispiace, perché quando sei debole poi è difficile proteggere i ragazzi