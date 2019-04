Duttilità al potere. Semplici pensa a Jankovic, talento forgiato a Belgrado

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Lo stiamo provando sia come terzo attaccante, che come trequartista o seconda punta. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, può ricoprire più ruoli". Con queste parole il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato, in conferenza stampa , di Marko Jankovic, montenegrino classe '95 che domani contro la Lazio potrebbe partire titolare per la prima volta dal suo arrivo a Ferrara.

A prescindere dal ruolo, per molti può diventare protagonista nella nostra Serie A grazie alla sua velocità e alla bravura nell'uno contro uno. Per altri, a livello di paragone, somiglia a Suso del Milan, anche se la duttilità annunciata lo rende giocoforza un calciatore diverso dallo spagnolo. Su di lui si è esposto in prima persona il responsabile del mercato estense, Davide Vagnati, che ha utilizzato parole al miele per raccontare le sue qualità: "Può giocare a destra, a sinistra o al centro, da trequartista. Ha fatto l'Europa League ed ha giocato con la sua Nazionale, ma uno che ha affrontato i derby di Belgrado può giocare qualsiasi tipo di partita".