Duvan, il corsaro. Nessuno come lui in trasferta. Altro capolavoro di Gasp

19 reti complessive, 13 delle quali in trasferta, nessuno come lui lontano dal proprio stadio. La doppietta di oggi permette a Duvan Zapata di staccare in questa speciale classifica Fabio Quagliarella (11) mentre Ronaldo era già indietro (10). Duvan Zapata è il corsaro dell'Atalanta. Anche in un pomeriggio dove sembra in ombra, il colombiano nell'ultimo quarto d'ora si sveglia e trasforma in oro quel che tocca: due tiri, due reti che valgono il sorpasso al Parma e il punto esclamativo alla partita.

Considerando anche le altre competizioni il centravanti è a quota 24 gol, addirittura di più di tutte quelle segnate nei suoi primi tre anni in Italia.

Gian Piero Gasperini è riuscito a trasformare anche lui in una macchina da guerra: una piacevole deja vu considerati i precedenti di Borriello e Niang, ma anche Pavoletti e se pur per pochi mesi Matri, riabilitato dopo il fallimento al Milan, prima di conquistarsi la Juventus.

E dire che l'inizio non era stato dei migliori: un gol nelle prime 13 partite che facevano pensare a come a far l'affare sia stata la Sampdoria nel cederlo. A dicembre la trasformazione e da allora una frequenza reti inferiore solamente a Leo Messi, non proprio uno qualsiasi.

I gol di oggi oltre alle statistiche hanno permesso all'Atalanta di portarsi a -3 dal Milan, confermando non solo la bontà del lavoro di Gasperini ma di come nonostante le varie cessioni gli orobici possano addirittura fare meglio delle due stagioni precedenti.