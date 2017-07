Duvan Zapata, agente presto in Italia. Stallo col Torino, due piste inglesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Villarreal, procuratore dell'attaccante di proprietà del Napoli Duvan Zapata, sarà in Italia nei prossimi giorni. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l'obiettivo sarà quello di definire il futuro del suo assistito.

La trattativa col Torino, soprattutto dopo lo 'scippo' Berenguer, è entrata in una fase di stallo. I granata stanno virando in maniera sempre più decisa su Giovanni Simeone e, allora, restano in piedi due piste in Premier League: il bomber colombiano piace sia all'Everton che al West Bromwich Albion.