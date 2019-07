Duvan Zapata, richieste quasi impossibili. Destinato a rimanere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione da numero uno, o quasi. Perché Duvan Zapata, con la maglia dell'Atalanta, ha contribuito in larga parte all'approdo - per la prima volta nella storia - in Chamipons League dei bergamaschi. Ventotto reti tra campionato e coppe, dodici assist, per ben quaranta volte all'interno di un'azione da gol. Numeri che erano impensabili un anno fa, quando arrivava a Bergamo.

QUASI GRATIS - I nerazzurri hanno un altro anno di prestito a sei milioni di euro, poi il diritto di riscatto - che verrà esercitato - da dodici. Cifre francamente molto basse per l'attaccante colombiano che, da dicembre in poi, ha fatto registrare cifre pazzesche, a fronte di un inizio non proprio semplicissimo. Questo è anche il motivo per cui l'Atalanta non ha bisogno di vendere (né di svendere), anche perché poi servirebbe sostituirlo: non sarebbe opera semplice.

55 MILIONI - L'Inter ha fatto un sondaggio, prima di fiondarsi pesantemente su Lukaku. La stessa cosa il Napoli che, due anni fa, lo ha venduto a 18 milioni. Gli azzurri continuano a essere interessati, ma l'ingranaggio verrà mosso eventualmente da Icardi: dovesse andare alla Juventus, ecco che il colombiano sarebbe una prima scelta. Così, in questo momento, Zapata è destinato a rimanere. A meno che parta un domino di attaccanti che, al momento, rimane solo potenziale.