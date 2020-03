Duvan Zapata segna la sua personale doppietta. Lecce-Atalanta è 2-4 al 54'

Come nel primo tempo, l’Atalanta inizia fortissimo la ripresa contro il Lecce al Via del Mare e trova il doppio vantaggio nel giro di 9 minuti. Dopo la perla di Ilicic in avvio, la Dea trova il 2-4 grazie al tocco ravvicinato di Duvan Zapata su assist di Pasalic. Doppietta per il colombiano dopo la rete del primo tempo.