Duvan Zapata, una stagione dopo vale il doppio. Asta in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dodici milioni di euro per il prestito, 14 per il riscatto. Duvan Zapata è stato pagato 26 milioni di euro dall'Atalanta la scorsa estate, un trasferimento record per la società bergamasca ampiamente ripagato dalle prestazioni sul campo: il colombiano classe '91 è a quota 21 reti in Serie A e 26 in stagione, è il trascinatore di un Atalanta ancora in lotta sia per il quarto posto che in Coppa Italia.

Ora vale il doppio - Inter, West Ham e diverse squadre cinesi già si sono fatte avanti nelle ultime settimane. Se ne parlerà più avanti, perché adesso l'Atalanta e Zapata sono concentrati sul campo. La certezza è che - se addio ci sarà tra qualche settimana - sarà solo per una cifra importante, più o meno doppia rispetto a quanto sborsato la scorsa estate: la famiglia Percassi vuole infatti 50 milioni di euro.