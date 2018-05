Dybala, 26 gol e 15 punti per la Juve: stagione più prolifica per la Joya

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala sta per concludere quella che fino a questo momento è stata la sua stagione più prolifica. Ventidue gol in campionato, uno in Champions League, uno in Coppa Italia e due in Supercoppa, per un totale di ventisei reti che hanno portato quindici punti alla Juventus in campionato e il passaggio del turno in Europa negli ottavi di finale contro il Tottenham. Ottimi numeri per la Joya che ha comunque passato alcuni momenti difficili, soprattutto nella parte centrale della stagione, quando Massimiliano Allegri lo ha relegato per alcune sfide in panchina per farlo rifiatare.

Il prossimo anno Dybala dovrà dunque migliorare nella continuità e con molta probabilità lo farà con la maglia della Juventus, visto che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe rimanere all'ombra della Mole. Ma c'è un però: se infatti dovesse arrivare un'offerta fuori mercato, la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe valutare la sua cessione, ma si tratta di una cifra che dovrebbe arrivare intorno ai 200 milioni di euro e per questo tutto lascia pensare che alla fine il matrimonio tra la Juve e l'argentino possa durare per almeno un altro anno.