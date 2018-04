Dybala a caccia di record: 3 triplette in una stagione, raggiunto Boniperti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le tante critiche ricevute per la prestazione tutt'altro che indimenticabile offerta contro il Real Madrid (impreziosita negativamente anche dall'espulsione che lo costringerà a saltare la sfida di ritorno), Paulo Dybala torna protagonista con la maglia della Juventus in campionato, grazie alle tre reti realizzate sul campo del Benevento. La Joya sale a quota 21 nella classifica marcatori e trascina i bianconeri alla vittoria, arrivata con qualche patema di troppo. Per l'argentino è la terza tripletta stagionale, dopo quelle contro Genoa e Sassuolo nel girone d'andata: l'unico a realizzarne altrettante con la Vecchia Signora è stato un certo Giampiero Boniperti nella Serie A 1949-50. L'ultimo a realizzarne quattro, invece, fu un altro argentino, Pedro Manfredini, nella stagione 1960-61 con la casacca della Roma.