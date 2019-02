© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La carriera di Paulo Dybala, secondo Tuttosport, è giunta ad un bivio. Dopo l'ultima sostituzione l'argentino è scappato negli spogliatoi e, in seguito a quest'episodio, c'è stato un confronto con Massimiliano Allegri, che adesso s'aspetta risposte sul campo. Il suo futuro potrebbe essere ancora alla Juventus, ma non è da escludere una sua partenza in estate. Nel caso, la destinazione più probabile sarebbe Madrid: il Real è da tempo sulle sue tracce.