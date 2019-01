Dybala accende i sogni juventini: "Tutti vorrebbero avere Pogba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala accende le fantasie di mercato dei tifosi bianconeri. Intervistato da Telefoot, l'attaccante della Juventus ha infatti chiamato a gran voce il ritorno a Torino del suo amico Paul Pogba, oggi al Manchester United: "Tutti vorrebbero avere un giocatore delle sue qualità in squadra, ma qualunque sia la sua decisione gli augurerò sempre il meglio".

'La Joya' si è espressa poi anche sulla stagione della Juventus, CR7 e il sogno Champions: "È il nostro obiettivo principale, faremo di tutto per vincerla pur senza dimenticare le altre competizioni. L'Atletico, insieme al Liverpool, rappresenta l'avversario più difficile e ne siamo consapevoli, ma siamo preparati. Sappiamo quanto Cristiano Ronaldo è importante, ho sempre detto che lui e Messi sono sullo stesso livello. Anche Neymar è messo bene, Mbappè è un giovane che può impressionare ulteriormente, ma per ora Leo e CR7 rimangono i numeri uno".

Chiosa sulla sua crescita personale: "Rispetto al passato sono cambiato tanto, questo grazie allo stare a contatto con grandi giocatori. L'età media della rosa è abbastanza alta e questo, per giovani come me, è positivo".