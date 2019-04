Dybala, Alex Sandro e forse Pjanic: una nuova Juventus in cantiere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus dovrà cambiare qualcosa nella prossima estate. Difficile pensare a una conferma in blocco, sia per una questione di fair play finanziario sia perché il quarto contro l'Ajax non può essere considerato sufficiente. Così nella retroguardia arriverà almeno un giocatore, preferibilmente due. Chi andrà via quasi sicuramente è Alex Sandro, che a sinistra ha più di un estimatore. Fotocopia della situazione di un anno fa, quando PSG e Chelsea avevano intenzione di offrire più di quaranta milioni, salvo poi trovare opposizione nella Juventus. Ora le cifre possono aiutare, soprattutto verso l'alto, con Sandro sempre più verso l'addio.

L'altro praticamente partente è Paulo Dybala. Non decolla lo scambio con Icardi, almeno per il momento - molto dipenderà dalle offferte ricevute dall'Inter per l'attaccante - sebbene potesse essere una buona scelta per entrambi. A fine aprile è ancora troppo presto, l'Atletico Madrid si muove per lo juventino, difficle capire cosa succederà. Poi gli altri: da Kean, che dovrebbe rinnovare (condizionale d'obbligo quando c'è Raiola) a Cristiano Ronaldo che, alla fine, rimarrà. più Mandzukic, rinnovo fino al 2021: l'obiettivo centravanti è fondalmente, ma non muove gli equilibri. In un grado, non è in falo da solo.