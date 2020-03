Dybala alla Cagnotto: "Facciamo una diretta mentre ci tuffiamo? Sarà peggio per i tifosi"

"Tanti tifosi di altre squadre si arrabbiano perché mi tuffo". Paulo Dybala chiude l'appuntamento di "A Casa Con La Juve" con un simpatico siparietto sulla specialità di Tania Cagnotto, in diretta con lui, ripescando un tweet di un tifoso al quale in mattinata aveva replicato. "Ora ci prenderanno un po’ in giro - continua il numero dieci bianconero -. Facciamo una diretta mentre ci tuffiamo? Sì, così sarà peggio per i tifosi delle altre squadre".