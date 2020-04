Dybala ancora positivo dopo 40 giorni. Il virologo Di Perri: "Non è strano, la guarigione è lenta"

Paulo Dybala non ancora negativo al Covid-19 spaventa il mondo del calcio. Perché il primo tampone del campione argentino della Juventus risale ormai a 40 giorni fa e l’ultimo non ha ancora dato conferme circa la guarigione a livello virologico. Una situazione che però è assolutamente normale, come spiega a Tuttosport il professor Giovanni Di Perri, responsabile del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino: “È un altro dato del virus, è lungo, noioso e appiccicoso. Non è un fenomeno strano, il tempo di guarigione va dagli 8 ai 37 giorni, in alcuni casi si arriva a due mesi. E l’essere ancora positivo non destabilizza il fisico”.