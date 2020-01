© foto di www.imagephotoagency.it

"Sinceramente non me ne può fregare di meno". Verace come sempre, Maurizio Sarri risponde così ai colleghi di Sky, quando gli chiedono cosa ne pensi della delusione di Paulo Dybala al momento del cambio nella gara vinta dalla Juve contro la Roma: "La partita diceva delle cose e io ho segutio queste altre cose. Poi Paulo se si arrabbia e risponde sul campo, tanto meglio. Sono cose che rientrano nella normalità, non ho mai visto un giocatore uscire contento dal campo".

A breve le dichiarazioni integrali di Sarri dopo Roma-Juventus 1-2.