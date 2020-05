Dybala aspetta il tampone, Demiral lavora per luglio. Juve, i singoli in attesa degli allenamenti

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui vari giocatori della Juventus, partendo ovviamente da Paulo Dybala, l’unico ancora alle prese con l’infezione da Coronavirus: contagiato il 21 marzo, la Joya attende ancora l’ultimo tampone (arriverà a giorni), intanto prosegue col suo lavoro personale a casa. In caso di negatività, comunque, ha già avuto l’ok dei medici per tornare alla Continassa.

Higuain e l’Argentina - La questione più spinosa, dopo il tanto parlare dei giorni scorsi. Non usa i social, quindi pubblicamente si sa davvero poco del Pipita. Che comunque sta lavorando sodo, con tanto tapis roulant ed esercizi al fianco del padre, ex calciatore.

Bonucci e Chiellini - Per il primo 1 ora e 30 di esercizi al giorno in casa. Quindi il capitano: prima 14 giorni trascorsi al J Hotel, in quarantena, quindi spostamento a casa nella sua Livorno dove ha continuato a migliorare la condizione dopo l’infortunio.

Demiral e De Ligt - Il primo ha sfruttato la pausa per fare fisioterapia al ginocchio operato. Ora lavora al J Medical per tornare i primi di luglio. L’ex Ajax ha lavorato, con la compagna, prima in Italia e poi si è spostato ad Amsterdam.

Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo - I tre brasiliani erano tornati a casa e si stanno tenendo in forma. Nelle prossime ore torneranno a Torino, probabilmente con uno stesso volo.