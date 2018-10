Dybala: "Bello segnare 3 gol nel giorno del compleanno di Sivori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel giorno del compleanno di Omar Sivori, Paulo Dybala ha realizzato una bella tripletta in Champions League contro lo Young Boys e ai microfoni della UEFA ha omaggiato l'ex campione bianconero: "Sappiamo quello che rappresenta lui per la Juve, ma anche per il calcio italiano e per il calcio mondiale. È una sensazione bella segnare tre gol nel giorno del suo compleanno, i tifosi juventini hanno un bel ricordo di lui. Un saluto alla famiglia".

Sulla gara contro lo Young Boys la Joya ha aggiunto: "Penso che sia stata una bella partita per me, per la squadra e per i tifosi. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto anche divertire i tifosi e torniamo a casa tranquilli perché abbiamo fatto quello ci ha chiesto il mister".

Inoltre Dybala ha parlato anche dell'obiettivo Champions League: "Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo; ovviamente c'è tanta pressione per la Champions League e penso che sia giusto, abbiamo una squadra molto forte e molto importante ma dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro, dobbiamo avere sempre questa cattiveria. Stiamo facendo bene e adesso ovviamente si alza l'asticella".