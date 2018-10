Dybala brilla senza CR7? È il tridente la prossima missione di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Ora dobbiamo affinare l’intesa con Cristiano Ronaldo”. Parole e musica di Paulo Dybala, mattatore della Juventus in Champions League contro lo Young Boys, atteso dalla conferma di giornata in giornata. Come se fin qui in bianconero non avesse dimostrato abbastanza. Dal numero 10 di Laguna Larga ci si aspetta sempre qualcosa in più. In Italia e all’estero, lo ha confermato Seoane, tecnico dello Young Boys: “Non è ancora nella top 5 a livello mondiale”.

La domanda resta: ci può arrivare, Dybala, in quella top 5? Per farlo, si passa dall’inevitabile intesa con Cristiano Ronaldo. Che però rischia di essere un falso problema: schierato a due, l’argentino ha fatto bene sia con Mandzukic che con CR7. È l’intesa a tre, quella che manca, perché fin qui quando hanno giocato insieme a beneficiarne è stato soprattuto il croato, sulla carta il meno talentoso della compagine.

L’alchimia su cui Allegri deve ancora lavorare, con qualche giro di parole lo ha confermato anche lui, è quella sul tridente stellare Dybala-Mandzukic-Ronaldo, più in là magari con Douglas Costa al posto di uno dei tre (chi? La scelta rischia di essere impossibile). In Italia, la Juve vincerebbe forse anche se giocasse con la bi-zona. In Champions, per Valencia e Young Boys basta essere superiori da qualsiasi altro punto di vista. Oggi si festeggia per un 3-0, da domani la strada per migliorare è già segnata e l’impossibile missione di vedere una Juve coi tre tenori è affidata ad Allegri. Fin qui, ha vinto qualsiasi scommessa gli sia stata posta sul tavolo.