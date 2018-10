Dybala chiama, Dzeko risponde. Sorride l'Italia, finalmente matura

Fonte: dall'inviato allo stadio Olimpico di Roma

Con la prima tripletta della storia della Roma in Champions League, Edin Dzeko si è preso un altro pezzettino di cuore dei tifosi giallorossi, oggi impazziti di fronte ad una squadra spettacolare, concreta, letale. Il bosniaco risponde, a distanza, ma neanche troppa, alla tripletta di un argentino, quel Paulo Dybala tornato a incendiare la passione bianconera con i tre gol allo Young Boys. Svizzeri e cechi, non elìte del calcio, tuttavia le nette affermazioni delle nostre squadre in Europa ci dicono qualcosa: che l'Italia è tornata ad essere una nazione trainante a livello di club, non certo la macchina da trofei che abbiamo conosciuto negli anni '90 ma un movimento in netta crescita che punta ad avvicinare i mostri sacri Liga e Premier. E dopo il buon bilancio della prima giornata (2 vittorie, un pari e un ko in Champions League, doppio successo in Europa League), nel secondo i club italiani puntano a fare filotto, sarebbe l'ennesima dimostrazione di una maturità ormai raggiunta.