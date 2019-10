Dybala cita M.L. King: "Ho un sogno. Che il razzismo non vinca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i fatti di Sofia per Bulgaria-Inghilterra che hanno riportato il tema del razzismo al centro della scena calcistica mondiale, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha preso posizione con un post sul proprio account Twitter: "'Ho un sogno. Ho un sogno', come ha detto Martin Luther King e dovremmo ripeterlo ogni giorno. Il sogno è che il razzismo non vinca negli stadi di calcio così come al di fuori nella nostra vita... ogni giorno. #noracism #stopracism"