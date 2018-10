Dybala: "CR7 e Messi extraterrestri, voglio essere primo tra gli umani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zidane, Baggio, Del Piero e adesso Paulo Dybala. La Juventus ha sempre avuto i migliori fantasisti e l'argentino è l'ultimo di quest'importante lista, ricca di campioni seguiti dall'ex Palermo quand'era un ragazzino. Dybala ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Da Zidane prenderei l’eleganza e il modo di muoversi in campo: è come Federer, sembrava che non sudasse. Di Baggio vorrei la capacità di finire le giocate, ricordo ancora quel gol su assist di Pirlo col Brescia contro la Juve… Da Del Piero prenderei il destro e lo metterei sul mio. Messi e Ronaldo dovrebbero essere nella fase calante, invece stanno facendo ancora cose straordinarie. Messi e Cristiano sono fuori dalla normalità, il mio obiettivo è essere il primo tra gli umani. A me piace Isco perché non perde mai la palla, ma anche Neymar e Mbappé sono grandissimi giocatori".