Dybala davanti a Higuain-Insigne. La top20 dei giocatori più costosi in A

Il CIES, International Centre for Sports Studies, dopo aver pubblicato la lista dei 100 giocatori più costosi al mondo ha comunicato il dettaglio dei primi 20 giocatori della Serie A. In testa, per distacco, c'è Paulo Dybala con 164,2 milioni di valore potenziale (il conteggio include 19 parametri, fra cui età, contratto, presenze nei club e nella Nazionale, risultati nel club e gol segnati). A seguire Gonzalo Higuain e Lorenzo Insigne, entrambi oltre i 100 milioni e divisi da soli 300mila euro. Chiudono la Top10 Icardi, Immobile, Milinkovic-Savic, Alisson, Mertens, Donnarumma e Koulibaly.

Questa nel dettaglio la classifica dei 20 giocatori più costosi, con relativi valori espressi in milioni di euro:

1 - Paulo Dybala 164,2

2 - Gonzalo Higuain 104,5

3 - Lorenzo Insigne 104,2

4 - Mauro Icardi 92,5

5 - Ciro Immobile 90,0

6 - Sergej Milinkovic-Savic 75,4

7 - Alisson Becker 75,0

8 - Dries Mertens 74,4

9 - Gianluigi Donnarumma 67,5

10 - Kalidou Koulibaly 67,0

11 - Federico Chiesa 63,0

12 - Franck Kessie 62,1

13 - Elseid Hysaj 60,1

14 - Radja Nainggolan 60,0

15 - Edin Dzeko 59,4

16 - Andrea Belotti 54,3

17 - Lorenzo Pellegrini 54,1

18 - Miralem Pjanic 51,3

19 - Douglas Costa 50,7

20 - Piotr Zielinski 49,9