Dybala dopo Villar Perosa: "Grazie per questa giornata in famiglia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre le voci di mercato circa un possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus continuano ad inseguirsi, la Joya bianconera pensa solo al campo e anche oggi nell'amichevole di Villar Perosa è risultato decisivo con una doppietta. Un momento di gioia a prescindere dal mercato per l'argentino che su Facebook ha scritto "Grazie tifosi bianconeri per questa giornata in famiglia".