Dybala e i 15 milioni di stipendio: entrerebbe nella top10 europea dei più pagati

Entrare nella top ten. È questo l'obiettivo di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, quando al centro della notizia c'è il rinnovo contrattuale. L'accordo attuale scade al 30 giugno del 2022, quando avrà 28 anni, al massimo della forma. E in questo momento ne percepisce "solamente" 7,5 milioni all'anno: andare a scadenza potrebbe portare un ricco bonus alla firma, come successo con Adrien Rabiot al momento di arrivare in bianconero. Per questo la richiesta è di 15 milioni, arrivando a pareggiare lo stipendio di Kylian Mbappé.

DA MESSI A STERLING - In questo momento solo Cristiano Ronaldo va in doppia cifra con lo stipendio, in tutta la Serie A. Anche Eriksen e Lukaku percepiscono meno, invece Dybala è nel novero dei "normali", soprattutto considerando i prezzi che ci sono in Europa. Messi è il più pagato al netto, 43 milioni di euro, CR7 arriva intorno ai 34. Neymar è sui 50 lordi, Bale 40, poi Griezmann, Hazard, Sterling, Lewandowski e Mbappé. Anche se è pacifico che per il francese ci sarà un netto rialzo contrattuale al prossimo rinnovo, già discusso con i vertici del PSG. Dybala insomma diventerebbe il decimo più pagato in Europa, il secondo in Italia dietro Cristiano Ronaldo. Ma la sensazione è che la "guerra" sia appena all'inizio.

I PRIMI NOVE

Messi 43 milioni

CR7 34 milioni

Neymar 25 milioni

Bale 20 milioni

Griezmann 18 milioni

Hazard 17,5 milioni

Sterling 17 milioni

Lewandowski 16 milioni

Mbappé 15 milioni