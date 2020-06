Dybala e il caso Kean: "Allegri e Bonucci sbagliarono le parole, ma non sono razzisti"

Nell’intervista rilasciata alla CNN, Paulo Dybala ha affrontato in maniera molto diretta il tema del razzismo nel calcio italiano. L’attaccante argentino della Juventus è tornato anche su quanto accaduto qualche tempo fa con il suo compagno Moise Kean, vittima di cori razzisti a Cagliari. Dopo la partita, sia Allegri (tecnico della Juve all’epoca) che Bonucci condannarono l’accaduto, ma non risparmiarono critiche al giovane attaccante, che con la sua esultanza avrebbe provocato la reazione della curva avversaria: “Al momento, non sono state le parole giuste. Bisogna essere molto attenti su questo tema, per mandare il giusto messaggio. Di sicuro entrambi possono imparare da quanto accaduto, perché li conosco bene e non sono affatto razzisti. Forse al momento non hanno usato le parole che volevano usare”.