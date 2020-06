Dybala e il futuro: "Ora non è facile trattare, ma altri hanno già rinnovato. Dipende dalla Juve"

Nell’intervista rilasciata alla CNN, Paulo Dybala ha parlato anche delle trattative per il rinnovo del suo contratto con la Juventus: “Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto; non è tanto e capisco che con tutto quello che è successo (il riferimento è alla pandemia, ndr) non sia facile per il club parlarne, anche se altri giocatori hanno rinnovato. Aspettiamo, ma ovviamente sono felice di essere qui. La gente mi ama molto e io ricambio. Ho un grande affetto per il club e le persone che ci lavorano, ho un buon rapporto con il mio presidente e sicuramente ne parleremo. O forse no, non lo so. A un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juventus".