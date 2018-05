Dybala e il Milan: protagonista all'Olimpico per cancellare Doha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli errori dal dischetto molto spesso sono decisivi, soprattutto se nella lotteria di una finale, e questo lo sa molto bene Paulo Dybala che nella Supercoppa Italiana di Doha del 2016 si fece ipnotizzare da Gigio Donnarumma. Il Milan alla fine ebbe la meglio e il penalty fallito dalla Joya resta una macchia su quello che sarebbe potuto essere il suo primo trofeo con la maglia della Juventus. Stasera all'Olimpico l'argentino avrà la possibilità di rifarsi, se non dal dischetto durante i novanta minuti, cercando di bissare la rete fatta nell'ultimo incontro tra le due squadra, in campionato, all'Allianz Stadium.

La stagione di Dybala è stata contrassegnata da tanti alti e bassi, Allegri lo ha punzacchiato in più di un'occasione ma in una finale niente può essere dato per scontato e lo stesso numero 10 bianconero potrà essere protagonista ed eroe, contribuendo in prima persona al primo titolo stagionale della Juve, visto che per lo Scudetto i bianconeri dovranno attendere almeno fino a domenica sera.