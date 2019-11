© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Atletico Madrid: "E' stato un bel gol. La posizione dove ho tirato era difficile però penso che la squadra ha fatto un primo tempo incredibile. Siamo contenti".

Senti di avere una fiducia particolare?

"Io mi sento bene e cerco di dare sempre il massimo che serve alla squadra. Bisogna approfittare della fiducia".

La doppia esultanza.

"La prima è stata per la mia ragazza, quel segno era un gesto d'amore in un film. Con Demiral scherziamo perchè lui faceva queste cose negli spogliatoi per scherzo. Non c'è nessun messaggio".