Dybala è il vero equivoco tattico di questa Juventus

Numero dieci, erede di Messi, alter ego di Cristiano Ronaldo. La realtà è che Paulo Dybala, nelle ultime due stagioni, non è mai riuscito a incidere come dovrebbe essere nelle sue corde. E nel suo ingaggio, chiesto e mai ottenuto, visto che vorrebbe percepire circa 15 milioni di euro, diventando di fatto il secondo più pagato dietro Cristiano Ronaldo, ora situazione appannaggio di De Ligt (con un contratto da 8 milioni più 4 di bonus per arrivare intorno ai 12). Dybala invece non sta trascinando nei momenti topici, almeno non come fatto prima dell'arrivo del cannibale Cristiano Ronaldo.

COME ALTRI - Dybala non è stato l'unico grande giocatore che è stato sacrificato sull'altare del portoghese. Ricardo Kakà al Real Madrid, per dirne uno. Oppure Gareth Bale che, al netto dei gol in finale, mai stato il primo violino. Con CR7 è così, Dybala lo era prima e non è un centravanti vero, quindi è quasi certamente costretto a girare al largo, giocando meno palloni oppure ignorando il compagno di squadra. In nessuna squadra c'è spazio per due veri fuoriclasse se troppo simili. Dybala e Ronaldo sono vicini nelle idee e nel gioco.

SU CHI PUNTARE? Verrebbe da pensare su chi dovrebbe puntare la Juventus di Andrea Pirlo. Perché in estate sarà un'altra questione, ma i mesi del mercato sono lontanissimi e il rischio di inceppare il giocattolo esiste, mai come quest'anno, visto che Dybala è alle porte dei ventisette anni, della maturità calcistica in senso lato. Dai ventidue gol del 2017-18 ai 16 nelle due stagioni successive il passo è decisamente troppo breve.