© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione di Paulo Dybala. Fotografia dello stato d'animo dell'attaccante argentino, ai margini della Juve nell'esordio stagionale contro il Parma. La Joya, scrive Tuttosport, si aspettava maggior considerazione, specie per quanto fatto vedere nel precampionato. Dopo le trattative con Manchester United e Tottenham, infatti, Dybala sembrava essersi riavvicinato alla Juve, ai suoi tifosi. Ora, una panchina non basta a mettere in crisi tutto. Ma nella settimana che porta alla chiusura del mercato, Paulo e la Vecchia Signora non sono mai sembrati così lontani.