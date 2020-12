Dybala e la Juventus: adesso ogni scenario resta aperto, tra rinnovo e addio

La versione di Paulo Dybala e di Andrea Agnelli sul rinnovo di contratto, in qualche modo, coincidono. Da una parte la Joya dice che l'agente, per un mese a Torino, non è mai stato contattato dalla dirigenza bianconera. Dall'altra il Presidente ribatte con un "ha ricevuto un'offerta che lo porterebbe tra i migliori venti in Europa a livello economico". Solo che questa risale alla scorsa estate e Dybala sembra averla già rigettata. "Cifre inventate", dice l'argentino. La realtà è che, soprattutto con questo mercato, in questa crisi internazionale, gli stipendi saranno al ribasso e lo dimostra anche la politica a riguardo di spending review delle grandi internazionali. Sogna il Real Madrid, Dybala? Florentino Perez sta tagliando tanti ingaggi importanti, e nel caso vorrà andare all-in quando ci sarà il nuovo Santiago Bernabeu e solo per una stella. E a suo avviso Dybala non ha ancora raggiunto questo status. Dall'altra parte c'è il Manchester United, lo scambio d'estate con Paul Pogba che sembra la soluzione più logica e praticabile ma in quanto a costi e cifre non è semplice e per il momento non ancora sul tavolo. E poi il Paris Saint-Germain, da sempre terra di talenti e che ha fatto sapere direttamente al ragazzo che in caso d'addio, è pronto a sedersi a un tavolo.

Appuntamento al 2021 Così Jorge Antun, agente del giocatore, è tornato in Argentina dopo un mese a Torino e nessun incontro. Quando tornerà in Italia? Quando sarà possibile e quando la Juventus chiamerà, beninteso. Al momento, non sembra che Paratici e Cherubini vogliano intraprendere il discorso prima del prossimo gennaio inoltrato. In questo frangente, chi sta intorno al giocatore ha ribadito il suggerimento: pensi a giocare. Pensi al campo. Sortite come quelle dell'altro giorno, post Genoa, rischiano di essere un boomerang mediatico e non solo, come è accaduto in occasione della risposta da 'spalle al muro' di Andrea Agnelli. Così nessuno scenario è escluso: al momento tutto è congelato, in attesa che le parti inizino a parlarsi. Quella proposta, forse non proprio da top 20, è nel cassetto, rifiutata, rispedita al mittente. Servirà, per Dybala, Antun, Agnelli, Paratici, Cherubini, rimettersi al tavolo e discutere di futuro. Alla Juventus, "che amo", dice Dybala, "dove può diventare tra i top 5 al Mondo", sottolinea il Presidente. O altrove.