Dybala e lo spogliatoio Juve: "Io e Douglas Costa siamo gli incaricati della musica"

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala, parla attraverso gli account ufficiali Adidas, di cui è testimonial, raccontando aneddoti sul suo ruolo nello spogliatoio bianconero: “Ho tanti compagni brasiliani e grazie a loro ho imparato un po’ il portoghese. Tuttavia mi sono reso conto che loro imparano più facilmente lo spagnolo. Ci sono Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo. Ho giocato con Dani Alves, Neto… Ho avuto anche molti compagni portoghesi come Ronaldo, Cancelo. Ho parlato un po’ portoghese con loro, per impararlo un po’, alla fine con loro parlavo spagnolo perché loro lo imparavano più facilmente. Prima della gara, quando ci cambiamo e ci prepariamo negli spogliatoi, noi sudamericani mettiamo musica reaggeton, funk, musica brasiliana. Douglas Costa e io siamo gli incaricati della musica, quindi cerchiamo di variare: un po’ brasiliana, un po’ argentina. I compagni? La cosa importante è andare d’accordo in campo come una squadra, niente di più".