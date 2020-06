"Dybala e Ronaldo insieme, gli altri devono adeguarsi". Il fardello tattico di Sarri e della Juve

Oneri e onori, far coesistere i campioni è un fardello che l'allenatore deve portare e che i gregari devon sopportare. Solo che in una squadra come la Juventus di portatori d'acqua non è certo piena la rosa e dunque il messaggio di Maurizio Sarri di oggi, quando dice che "quando due giocatori hanno queste qualità tecniche il resto della squadra deve sapersi adeguare, sia in fase offensiva che difensiva", non è facile da digerire. Deve esser bravo lui a farlo capire e a far sopportare e poi supportare Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo al resto del gruppo. Perché pure tatticamente c'è il rischio, talvolta, di essere uno in meno in fase difensiva o di restar sorpresi dalle giocate, nel bene e nel male. Uno è un conto, due ancor meglio ma il livello di difficoltà si alza ancora. Sicché il primo compito di Maurizio Sarri è quello di inserirli in un'orchestra come primi violini ma anche convincere gli altri che non sono semplici maestranti ma tessere indispensabili. E forse è anche per questo che l'HDR, che comprende anche Gonzalo Higuain, di fatto non s'è quasi mai vista. E difficilmente la rivedremo ancora, con costanza, anche nelle sue ultime settimane.