Dybala e un avvio di stagione sfortunato. Anche a Crotone sarà solo panchina per la Joya

Il quotidiano Tuttosport analizza il complicato inizio di stagione di Paulo Dybala. Dopo la preparazione coincisa col processo di recupero dall'infortunio della scorsa stagione, la Joya era tornato fra i convocati con la Roma per poi esser schierato titolare nella gara fantasma contro il Napoli. Una partita che non si è mai giocata, per questo il debutto stagionale del giocatore sembrava potesse avvenire con la maglia dell'Argentina. Una gastroenterite, però, lo ha escluso dalle sfide della Seleccion contro Ecuador e Bolivia. Per questo è possibile che Dybala rientri in Italia già nelle prossime ore, in anticipo sulla tabella prevista, ma il suo impiego da titolare contro il Crotone non sembra una possibilità concreta (Morata in netto vantaggio). E l'esordio stagionale, almeno quello dal primo minuto, sarà così ancora rimandato.