Dybala e un futuro incerto: lui il sacrificato d'estate per la Juve?

Quella che sta per terminare doveva essere la stagione della definitiva consacrazione e del salto di qualità di Paulo Dybala ma a conti fatti, con la Juventus fuori da Coppa Italia e Champions e con lo Scudetto già messo in tasca, l'argentino non è riuscito a imporsi nell'anno in cui al suo fianco in attacco è arrivato Cristiano Ronaldo. In molti si aspettavano di vedere qualcosa in più dalla Joya e per questo motivo adesso sembra che sarebbe certamente una delle cessioni più indolori per i bianconeri, che dovranno fare cassa per rinforzare la rosa soprattutto in difesa e a centrocampo.

Ma dove potrebbe finire Dybala nella prossima stagione? La risposta è difficile da dare in questo momento ma la sensazione è che il giocatore preferisca lasciare la Serie A in caso di addio alla Juventus. Lo scambio con l'Inter con il numero 10 in nerazzurro e Mauro Icardi in bianconero non sembra convincere fino in fondo e allora ecco che le ipotesi Spagna o Liverpool si fanno sempre più probabili. Tra qualche settimana ne sapremo di più ma Dybala è sempre più lontano da Torino, sempre che non sia Allegri ad andarsene, perché a quel punto le cose potrebbero cambiare ancora.