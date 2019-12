Dybala e una panchina di troppo. Troppo in forma per stare fuori

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due presenze consecutive da titolare, quella con l'Atalanta sabato scorso e quella contro l'Atletico Madrid in Champions martedì, oggi Paulo Dybala è partito dalla panchina, ma la scelta di Maurizio Sarri non ha pagato, specialmente nel primo tempo, e dopo neanche dieci minuti della ripresa il tecnico è dovuto correre ai ripari, mandando in campo la Joya che ha fatto cambiare marcia alla sua squadra. Troppo in forma l'argentino per poter restare fuori e probabilmente Maurizio Sarri sta facendo mea culpa conscio del fatto di aver perso due punti importanti anche a causa delle sue scelte.

In questo campionato dove sia i bianconeri che l'Inter viaggiano a ritmi forsennati è importante non gettare al vento occasioni come questa e proprio per questo motivo c'è da scommettere che già alla prossima gara, quella dell'Olimpico contro la Lazio, Dybala tornerà in campo dall'inizio, anche perché l'avversario sarà tra quelli più in forma di tutta la Serie A e la Juventus vista oggi contro il Sassuolo non potrà mettere troppo in pensiero la formazione di Simone Inzaghi. Servirà molto di più, a cominciare dal numero 10 in campo dall'inizio.