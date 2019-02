© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è in vantaggio! Bella percussione sulla sinistra di Matuidi, che riceve palla si allarga e mette in mezzo un pallone teso, toccato da Helander quel tanto che basta per "stoppare" la sfera per l'accorrente Dybala: sinistro immediato dell'argentino, il quale spiazza Skorupski e porta avanti la Juve al Dall'Ara. Bologna punito ben oltre i propri demeriti, azzeccatissimo invece il cambio di Allegri. L'argentino aveva infatti sostituito Alex Sandro otto minuti prima, con conseguente spostamento di Cancelo in difesa.