Dybala falso nove? Sarri: "Senza Higuain manca il 9. Gli altri hanno caratteristiche diverse"

"Dybala falso nove per non dare punti di riferimento?" E' una delle domande poste a Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli. Questa la risposta dell'allenatore della Juventus: "Non è che con l'altra soluzione diamo troppi punti di riferimento, in fase offensiva i ragazzi non danno grossi punti di riferimento. Non avendo in questo momento un attaccante centrale tipico non possiamo interpretarlo il ruolo con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Proviamo entrambe le soluzioni e non è detto che quella con cui partiamo è quella con cui arriviamo".

