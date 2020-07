Dybala festeggia la vittoria con Cristiano Ronaldo: "Partners in crime"

"Partners in crime". Così Paulo Dybala, pubblicando una foto con Cristiano Ronaldo, festeggia sui social la vittoria per 2-1 della Juventus sulla Lazio, segnata dalla doppietta del portoghese e dalle giocate dell'argentino. La conferma che la sintonia tra i due fuoriclasse della Vecchia Signora c'è, non solo in campo.