Dybala flop? L'ex tecnico del Torino Longo: "A luglio era lo juventino che faceva più paura"

Adesso è in crisi, ma solo cinque mesi fa Paulo Dybala era il calciatore della Juventus che faceva più paura. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Tuttojuve.com' alla vigilia del derby, Moreno Longo, allenatore del Torino nella passata stagione: "L'anno scorso abbiamo affrontato un Dybala particolarmente ispirato ed in forma, sappiamo tutti che quando è in condizione riesce a far saltare ogni sistema difensivo. Gli basta, infatti, un uno contro uno oppure una sua giocata nello stretto per esser molto determinante".

Quindi è un bene che oggi Dybala non arrivi nella stessa forma?

"Penso che la Juve intera arrivi un po' sotto condizione, proprio per questi meccanismi che non sono ancora fluidi. Non ci sarà Morata, Dybala come dicevamo non è in condizione, Bonucci è appena rientrato e Chiellini è ancora fuori. La Juve arriva a questo derby non in grande spolvero".