Dybala flop. Per la stampa argentina è quasi fuori dal Mondiale

La stampa argentina boccia Paulo Dybala dopo la gara di ieri persa 3-0 dalla Juventus contro il Real Madrid all'Allianz Stadium. "Dybala - scrive il quotidiano 'La Nacion' - esce da una Champions in cui brilla sempre di più la stella di Cristiano Ronaldo". Per il quotidiano sudamericano, questa competizione poteva servire alla Joya per conquistarsi un posto in vista di Russia 2018, ma adesso per lui si fa molto più dura.

Ancor più netto il commento del Clarin: "Il Real Madrid ha lasciato la Juve quasi fuori dalla Champions e Dybala quasi fuori dal Mondiale". Mentre Olé mette in evidenza la sua pessima prestazione culminata col cartellino rosso: "La notte nera di Dybala"