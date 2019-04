Dybala: "Giocare alla Juve una gioia. CR7? Averlo accanto è un piacere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Roman Riquelme come idolo, Cristiano Ronaldo come compagno di squadra. Sulle pagine di Tuttosport, Paulo Dybala ha risposto alle domande che i bambini, come di consueto sul quotidiano torinese, gli hanno rivolto: "Quando parliamo della Juve parliamo di un club importante, che ha sempre avuto dei grandi campioni e giocare al loro fianco è sempre un piacere, una gioia e una soddisfazione enorme".

Ti diverti a giocare in squadra con Cristiano Ronaldo?

"Certo, Cristiano è un fuoriclasse ed è sempre un piacere giocare con questo tipo di calciatori. Ronaldo fa sembrare facili cose che in realtà sono molto difficili".