Dybala ha le idee chiare: "Voglio solo la Juventus"

La Juventus si guarda intorno e gli interessamenti non mancano, dal Manchester United al Paris Saint-Germain e non solo. Ma Paulo Dybala - riporta il 'Corriere dello Sport' - non ha dubbi e tramite il suo entourage fa sapere che non sta prendendo in considerazione un futuro lontano da Torino. "Voglio solo la Juventus", ha detto l'attaccante argentino che tornerà in Italia la prossima settimana.

Dybala è quindi destinato a restare a Torino. Anche perché, oltre alla volontà del calciatore, c'è da fare i conti con la valutazione economica che ne fa il club: per Paratici, l'argentino costa non meno di 100 milioni di euro. Una valutazione che spaventa tutti, anche le pretendenti più determinate.