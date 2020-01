Dybala-Higuain-Ronaldo, il tridente fallisce: Sarri tradito dalle sue scelte

© foto di www.imagephotoagency.it

In tanti lo invocano, soprattutto quando Sarri sceglie di non mandarlo in campo, ma questa sera il tridente pesante della Juventus, formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo, non ha inciso e la sensazione è che la scelta del tecnico bianconero alla fine sia stata decisiva nella sconfitta dei bianconeri al San Paolo contro il Napoli. I tre giocatori non sono riusciti a rendersi praticamente mai pericolosi fino al 90' quando CR7 ha trovato il gol che ha riaperto la partita, trovando la rete per l'ottava giornata consecutiva in questo campionato. Dybala ha agito molto lontano dalla porta, andando a prendersi il pallone anche nella propria età campo e il risultato non è certo stato quello che Sarri avrebbe voluto, anche in fase difensiva, dove la Joya non ha limitato al massimo Demme.

Meglio con Ramsey, meglio con il tridente pesante a gara in corso. Le risposte che il tecnico della capolista di aspettava non sono arrivate e l'impressione, conoscendolo, è che la prossima volta ci penserà più di una volta prima di scegliere i due argentini e il portoghese dall'inizio. Brutte notizie dunque per tutti coloro che li vorrebbero vedere sempre in campo insieme, la staffetta tra Dybala e Higuain riprenderà a essere all'ordine del giorno, almeno fino a quando i tre giocatori non riusciranno a dare maggiori garanzie nelle due fasi.