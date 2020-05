Dybala, i diritti d'immagine lo spingono per firmare con la Juventus fino al 2025

Un anno fa era il sacrificabile per la plusvalenza. Stavolta Paulo Dybala è diventato l'incedibile da blindare. Perché in questa stagione la Joya ha dimostrato di brillare, di potere essere centravanti ma anche numero dieci, al netto di una vena realizzativa che è comunque peggiorata dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Sta a Sarri fare convivere i tenori, ma Dybala rappresenta il futuro, considerata la ancora giovane età.

A CHE PREZZO? Quanto costerebbe ora cedere Dybala? Troppo, perché sotto la cenere c'è sempre una vecchia discussione legata ai diritti di immagine e che poteva essere bypassata con una cessione all'Inter, ma non al Manchester United oppure al Tottenham. Questioni fiscali e vecchie ruggini che potrebbero andare a posto con un rinnovo fino al 30 giugno 2025, quando Dybala avrà 31 anni - è nato a novembre 1993 - e sarà ancora nel pieno della sua carriera. D'altronde un sostituto costerebbe fin troppo, attualmente, senza la sicurezza di centrare l'acquisto.

TOP PLAYER - Così Dybala è destinato a essere l'erede naturale di Del Piero, a meno che poi non arrivino offerte faraoniche che non sembrano essere presenti all'orizzonte. Il prossimo mercato sarà soprattutto di scambi e un prolungamento potrebbe essere oramai definitivo per blindarlo completamente in Piemonte.