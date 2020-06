Dybala Joya e dolore: il rigore fallito complica i suoi piani da fuoriclasse

Una partita da migliore della sua Juventus, Buffon permettendo. Poi l’errore, clamoroso e decisivo, dal dischetto. La finale di Paulo Dybala è l’immagine di quel che il numero 10 rappresenta per la squadra bianconera. Croce e delizia. Joya e dolore, nel segno dell’incostanza che, in buona parte, resta un tratto distintivo del fantasista della Vecchia Signora.

Rinnovo e status da guadagnare. La prestazione positiva cancellata dalla parata di Meret. Non ci voleva, per Dybala, tanto più nel bel mezzo di una trattativa complicata. Perché le richieste di Paulo alla Juve sono molto chiare: al netto del dato economico, è anzitutto una questione di status. Quello di fuoriclasse della squadra bianconera, che il ’93 di Laguna Larga ritiene di meritarsi sul campo.

Il salto di qualità? Per molti, c’è già stato. In questa stagione, in effetti, Dybala è tornato su medie realizzative più vicine a quelle dei suoi primi anni a Torino. E molto spesso è stato lui a prendersi la squadra sulle spalle, nelle fatiche manovriere dei ragazzi di Sarri. Però poi il passaggio da potenziale ad attuale campione va confermato, e non è soltanto una questione di passaggi, dribbling, gol. È affare di minuti, di secondi decisivi. Ieri sera, complice l’ottimo Meret, la Joya è venuta meno proprio quando un suo gol più serviva alla Juventus. In Champions League, l’ultima sua rete in una fase a eliminazione diretta risale al marzo 2018, quando (in tandem con Higuain) mise sottosopra il Tottenham. È quel Dybala, non quello di ieri sera, al netto della discreta prova, che Madama aspetta per dargli il ruolo che chiede.