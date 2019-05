Dybala, Icardi e Chiesa. Il mercato della Juventus passa dall'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Dybala a Icardi, passando per Chiesa. L'edizione odierna di Tuttosport analizza il mercato in attacco della Juventus, sottolineando - in primis - come dalla Spagna siano giunte conferme su un possibile interessamento dell'Atletico Madrid per l'attaccante argentino (che potrebbe andare a sostituire il partente Griezmann)

Lo scambio resta in piedi - E proprio in merito a Dybala - si legge - non va scordata la stima che Marotta nutre nei confronti della Joya. L'ipotesi di uno scambio con Icardi infatti resta in piedi, soprattutto considerato che le dichiarazioni di fedeltà tra lo stesso Icardi e l'Inter non sembrano aver rallentato l'operazione di separazione. Icardi era stato un obiettivo di mercato della Juve nella passata stagione, lo è ritornato in questi ultimi tempi.

Variabile Chiesa - Tra i vari nomi in entrata, come sempre, resiste quello di Federico Chiesa. Adesso più di altre volte, visto il momento complicato che sta vivendo in una Fiorentina sull'orlo della retrocessione. L'esterno del resto è da sempre un vecchio pallino di Paratici.